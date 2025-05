São Gonçalo alerta para ações de vandalismo em praças revitalizadas

A Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo realiza, rotineiramente, manutenções nas mais diversas praças do município. No entanto, esse trabalho vem sendo cada vez mais necessário devido ao uso não consciente por parte de alguns cidadãos, já que brinquedos e equipamentos estão sendo quebrados nas praças públicas da cidade.

Na Praça do Rocha, por exemplo, os brinquedos para Pessoas com Deficiência (PcDs) foram quebrados após o uso indevido dos equipamentos. Eles são repostos rotineiramente. Além dessa praça, equipamentos vem sendo vandalizados nas praças da Trindade, Itaúna, Jardim Catarina, Boaçu, Bandeirantes e Galo Branco.

O secretário de Conservação, Edson Leal, destacou que a secretaria vem realizando um trabalho constante nas praças, mas pede que a população ajude cuidando dos espaços.

“A Prefeitura cuida regularmente dos espaços públicos de lazer e nós, da Secretaria de Conservação, realizamos isso com o maior orgulho e carinho. No entanto, é necessário que a população também nos ajude, evitando usar de forma indevida os brinquedos, equipamentos e lixeira das praças. Vemos, em muitas ocasiões, adultos e adolescentes usando brinquedos de forma indevida, como os balanços e os brinquedos PcDs. Isso acaba atrapalhando a qualidade de vida da população que deveria, de fato, utilizar esses brinquedos. A gente sempre cuida das praças, mas isso está além das situações comuns do cotidianos. Pedimos que a população preserve os espaços, para que eles sejam aproveitados para o público-alvo da melhor forma possível”, disse.

Rogério Henrique de Oliveira, de 78 anos, é morador da Trindade há um ano e sempre frequenta a praça do bairro. Ele vê, rotineiramente, o mau uso dos equipamentos por parte da população.

“Eu venho aqui todo dia, depois de correr. Sempre que venho aqui na praça, vejo as pessoas utilizando de forma inadequada esses equipamentos, o balanço, por exemplo, é utilizado por adolescente quando saem do colégio. Eu vejo o funcionário da Conservação tentando cuidar do local e alertando a população sobre o uso indevido do equipamento, mas, mesmo assim, as pessoas continuam utilizando de forma errada, é complicado”, disse o aposentado.