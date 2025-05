Briga de policiais termina em confusão na quadra da Porto da Pedra; vídeo

Dois policiais militares estão sendo investigados após se envolverem em uma briga na quadra da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo, nesta quarta-feira (30). Imagens que circulam nas redes sociais mostram quase dez homens trocando socos e chutes na quadra durante um show de pagode, sem ligações com a agremiação, que era realizado no espaço; confira:





Relatos de testemunhas indicam que um desentendimento entre dois visitantes deu início a confusão, mas a causa exata da confusão ainda não foi confirmada. Os envolvidos derrubaram mesas e bebidas no chão da quadra. A Polícia Militar confirmou que dois dos envolvidos na briga são oficiais lotados no 35º BPM (Itaboraí). Eles apresentavam sinais de embriaguez e foram retirados do local por seguranças, segundo a corporação.

As armas dos agentes estavam acauteladas com a equipe de segurança e não foram liberadas pelos responsáveis no estabelecimento. O segurança responsável pelo acautelamento da arma procurou a Polícia Civil. A 73ª DP (Neves) registrou o caso e disse que vai analisar imagens das câmeras do local para investigar a confusão. Segundo a Delegacia, os envolvidos foram levados para realizar exame de corpo de delito.

A PM informou que um procedimento apuratório será instaurado para apurar o envolvimento dos agentes na briga. Em nota, a Porto da Pedra lamentou o ocorrido e destacou que a quadra foi alugada para o evento, que não tem ligação e teve contratação de equipe de staff independente.

“Não compactuamos de forma alguma com violência, nosso maior compromisso é sempre com a cultura, o entretenimento e o lazer da comunidade”, informou a escola.