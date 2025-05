Ônibus da viação Fagundes, que saiu de São Gonçalo, se envolveu em um acidente na Lapa

Uma colisão frontal entre um ônibus da viação Fagundes, que saiu de São Gonçalo, e uma motocicleta, deixou o condutor e o carona da moto feridos, além de causar danos no coletivo, na manhã desta sexta-feira (2), na Lapa, Região Central do Rio.

As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas até o momento não se sabe o estado de saúde delas.

Leia também:

Polícia Civil prende mulher que aplicou golpe do Boa Noite Cinderela e jogou turista de carro em movimento

Balanço do Fluminense tem receita de R$ 684 milhões com alta na venda de atletas

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu no cruzamento da Praça João Pessoa, com a Avenida Mem de Sá. Ainda está sendo investigado a dinâmica do acidente.

O coletivo transportava cerca de 10 passageiros, além do motorista, mas, felizmente, não houve feridos relacionados ao ônibus. Em decorrência do acidente, o veículo ficou atravessado na pista principal.