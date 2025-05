Suspeito de assaltar vereador de Saquarema é preso em Maricá

Foi preso em Maricá, na manhã desta quinta-feira (01), um homem acusado de participar de uma tentativa de assalto à casa do vereador de Saquarema, Welington de Peres (PL). Conhecido como “Carneiro”, o suspeito foi detido em Inoã por policiais militares do 12º BPM (Niterói). O carro usado para fugir do local do crime e uma arma foram apreendidos.

O veículo que o suspeito conduzia foi visto atravessando a rodovia RJ-104 e foi abordado por agentes que patrulhavam a região. Durante a abordagem, os policiais descobriram que o veículo era o mesmo usado no crime, que aconteceu em Saquarema. Durante o assalto, a placa do automóvel estava adulterada, com outra identificação presa por fita isolante. Uma pistola com munições e uma faca foram encontradas dentro do carro.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a 82ª DP (Maricá). Lá, o vereador de Saquarema identificou o acusado, que permaneceu preso. Ele já tinha, em seu histórico, passagens por homicídio, porte ilegal de arma e lesão corporal, segundo a Polícia. O caso foi registrado e agentes apuram mais detalhes sobre o crime e o envolvimento de outros possíveis suspeitos.