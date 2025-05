Grande Rio tem 15 adolescentes baleados em 2025, aponta Instituto Fogo Cruzado

Ao menos 15 adolescentes foram baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro em 2025. Gabriel dos Santos Vieira, de 17 anos, foi a vítima mais recente, segundo levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado, que mostra ainda que entre os jovens de 12 a 17 anos, seis morreram e nove ficaram feridos.

Na última quarta-feira (30), Gabriel foi morto a tiros no Engenho da Rainha, enquanto ia trabalhar. Gabriel foi atingido pelas costas por pelo menos cinco disparos quando policiais militares iniciaram um tiroteio para abordar um carro. O adolescente morreu no local. O condutor da moto foi atingido por três disparos, mas sobreviveu.

O número de adolescentes baleados em 2025, até o momento, é 50% maior que o registrado em 2024, entre 01 de janeiro e 02 de maio:

2024 (01/01 a 02/05): 10 adolescentes baleados – 6 mortos e 4 feridos

2025 (01/01 a 02/05): 15 adolescentes baleados – 6 mortos e 9 feridos

Entre os 15 adolescentes baleados em 2025, oito foram atingidos em ações ou operações policiais, o que representa mais da metade dos adolescentes baleados no período (53%): quatro morreram e quatro ficaram feridos.

Em 2024, entre 01 de janeiro e 02 de maio, quatro adolescentes foram baleados em ações ou operações, sendo que dois morreram e dois ficaram feridos.

Em agosto de 2023, o Instituto Fogo Cruzado lançou a plataforma Futuro Exterminado, um mapa interativo com 715 crianças e adolescentes baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro, desde 5 de julho de 2016. Com 538 vítimas, os adolescentes representam 75% dos baleados nos últimos oito anos: 267 morreram e 271 ficaram feridos. Dos 538 adolescentes baleados, 262 foram atingidos em meio a ações ou operações policiais, o que representa 49% dos adolescentes baleados: 115 morreram e 147 ficaram feridos.

O Fogo Cruzado é um Instituto que utiliza tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada, fortalecendo a democracia através da transformação social e da preservação da vida.

O laboratório de dados da instituição produz mais de 50 indicadores inéditos sobre violência nas regiões metropolitanas do Rio, do Recife, de Salvador e de Belém.

Por meio de um aplicativo de celular, o Fogo Cruzado obtém e disponibiliza informações sobre tiroteios, verificados em tempo real, sendo o único banco de dados aberto sobre violência armada da América Latina, que pode ser acessado gratuitamente pela API do Instituto ou dos relatórios que produzimos mensalmente.

