Polícia Civil realiza operação contra envolvidos em homicídio em Três Rios

Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) realizam, nesta sexta-feira (02), a "Operação Figaro", contra envolvidos em um homicídio e duas tentativas de homicídio, no município de Três Rios. A ação, que conta com apoio de policiais militares, tem o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de investigados pelos crimes, praticados na última sexta (25).

Segundo apurado, dois traficantes associados a uma facção criminosa surpreenderam criminosos da facção rival. Eles estavam no interior de uma barbearia localizada no bairro Vila Isabel, naquele município. As imagens do crime foram gravadas por câmeras de segurança de comércios locais.

As investigações permitiram identificar os dois atiradores e parte do grupo ao qual estão associados. As buscas visam localizar os autores, veículo e armas usados por eles, bem como esclarecer o envolvimento de terceiros que fomentaram, vigiaram ou autorizaram a ação criminosa.