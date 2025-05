Homem é preso por abandonar filho em Volta Redonda

Policiais civis da 93ªDP (Volta Redonda) prenderam um homem em flagrante, por abandono de incapaz, nessa quinta-feira (01). O autor foi localizado em casa, horas após a criança, de 11 anos, ter sido resgatada sozinha, dormindo em um caminhão abandonado.

De acordo com os agentes, o menor saiu sozinho para ir à escola e não voltou para casa e o autor, mesmo ciente do fato, não comunicou a ausência do filho às autoridades. Ainda segundo as investigações, a família já monitorada pelo Conselho Tutelar.

Diante do fato, o homem foi autuado em flagrante. A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública.