Novela da vida real: Cauã e Bella Campos têm nova discussão durante gravação de Vale Tudo

Parece que o clima nos bastidores da novela Vale Tudo ainda não é de paz. Isso porque, mais uma vez, os atores Cauã Reymond e Bella Campos, que recentemente protagonizaram uma grande polêmica. voltaram a "se estranhar" durante a gravação de uma cena intensa.

A informação, divulgada inicialmente pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco e confirmada pelo portal Léo Dias, destaca que a cena, gravada em um posto de gasolina na Avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, tinha como foco um embate entre os personagens Maria de Fátima [Bella Campos] e César [Cauã Reymond], exigindo um contato físico bem próximo, já que a personagem de Bella provoca César com frases como: “Vai, deixa de ser frouxo”. A disputa termina com um tapa no rosto e um empurrão, que faz Fátima tropeçar e cair, ralando o joelho.

Para intensificar ainda mais a cena, Fátima ainda quebra o próprio celular com o pé, criando uma cena de assalto encenado. Porém, essa sequência intensa parece ter reacendido o desconforto entre os dois atores. De acordo com as informações divulgadas, a situação chegou ao ponto do diretor Paulo Silvestrini adotar medidas de segurança para tentar evitar mais conflitos. Ele decidiu, inclusive, ensaiar as cenas separadamente com cada ator, com reuniões privadas antes das filmagens.

De acordo com fontes próximas à produção da novela, eles não estavam satisfeitos com as performances do outro, e isso gerou desconfortos.

A situação teria ficado tão insustentável que a equipe técnica precisou ser retirada do local e a gravação só foi concluída em um set reduzido, composto apenas por Silvestrini, Cauã, Bella e o cinegrafista.