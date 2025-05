Polícia Civil prende mulher que aplicou golpe do Boa Noite Cinderela e jogou turista de carro em movimento

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) e da 33ªDP (Realengo) prenderam uma mulher, nesta quinta-feira (01), acusada de aplicar o golpe do “Boa Noite Cinderela” para roubar um turista. A autora, de 19 anos, foi localizada em Belford Roxo, após trabalhos de inteligência da especializada.

O crime ocorreu em dezembro de 2024. Na ocasião, a vítima estava na Pedra do Sal, Região Central do Rio, e foi levada pela autora e mais duas mulheres, todas garotas de programa, para um hotel em Copacabana, na Zona Sul.

De acordo com as investigações, o turista foi dopado e teve seu aparelho celular roubado, além da quantia de R$ 150 em espécie e de valores transferidos de sua conta bancária que somam R$ 50 mil. Após a ação, a vítima ainda foi agredida e arremessada de um veículo em movimento.

Contra a autora, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo e lesão corporal. As investigações continuam para identificar e prender as outras envolvidas no crime.

