Polícia prende acusado de abusar mulheres durante passeios no mar em Cabo Frio

Um foragido da Justiça foi localizado e preso por policiais civis em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (30). Alvo de um mandado de prisão por estupro de vulnerável, ele é acusado de abusar sexualmente de mulheres durante passeios aquáticos na praia de Cabo Frio. Os relatos das vítimas indicam que ele esperava que as vítimas estivessem em alto mar com ele para cometer o crime.

As investigações indicam que o suspeito, cuja identidade não foi divulgada, marcava encontro com mulheres nas praias do município e oferecia passeios com moto aquática. Em alto mar, ele abusava delas e dizia para que pulassem na água caso não consentissem com a atividade libidinosa. Alvo de um mandado do Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Niterói, ele foi encontrado por agentes da 81ª DP (Itaipu) e permaneceu preso.

