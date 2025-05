Adolescente morre baleado a caminho do trabalho no Engenho da Rainha

Um adolescente, de 17 anos de idade, foi baleado e morto durante uma troca de tiros envolvendo policiais militares e criminosos, no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio, na noite deste quarta feira (30). Gabriel dos Santos Vieira, estava na garupa de uma moto de aplicativo, indo para o trabalho, quando foi atingido por diversos tiros nas costas, morrendo no local. O condutor da moto também foi alvejado e está internado.

Gabriel era assistente de pizzaiolo e bailarino. Ele havia sido contratado para dançar em uma festa de debutante em Madureira, então pediu um mototáxi e subiu na garupa de Vanderson Ferreira Nascimento Pinto, de 40 anos.

Segundo a PM, a moto acabou ficando no meio de um tiroteio entre criminosos que estavam em dois carros e policiais militares. Familiares das vítimas contestam essa versão e afirmam que os PMs atiraram na dupla.

Vanderson foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e não há informações sobre seu estado de saúde. A Polícia Civil fez uma perícia no local e constatou 5 perfurações nas costas de Gabriel. Os bandidos conseguiram fugir.

Em nota, a PM disse que de acordo com os policiais envolvidos na ocorrência, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Alemão realizava policiamento pela Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha, quando iniciou uma abordagem a um veículo suspeito. Os criminosos teriam atirado de dentro do automóvel contra a equipe e houve confronto. Os bandidos aceleraram e conseguiram fugir.

Familiares das duas vítimas contestam a versão da PM. “Os policiais alegam que no momento desse tiroteio a moto em que o Gabriel estava ficou no meio entre o carro da polícia, que estava do lado direito, e o carro dos traficantes, que estava do lado esquerdo. Segundo eles, houve um tiroteio da parte do carro dos traficantes, com isso atingindo a moto onde Gabriel estava na garupa e morreu na hora”, contou Sara Rodrigues, tia do adolescente.

“Eles estão com várias versões. Porém, a população esperou a gente chegar. Falaram que eles viram os policiais atirando no meu sobrinho”, afirmou outra tia, Léia Rodrigues.

Segundo parentes de Vanderson Ferreira, o piloto foi atingido por tiros de fuzil. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e as armas dos policiais envolvidos foram apreendidas para a perícia.