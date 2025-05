Criança de 4 anos é encontrada morta no Rio; namorado da mãe é preso

Uma menina de 4 anos foi encontrada morta dentro de casa, no Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (01). O namorado da mãe da vítima foi preso em flagrante pelo crime; ele também é acusado de ter agredido a mulher, que disse não saber da morte da criança, segundo a Polícia.

O acusado foi detido durante a manhã após policiais militares do 41º BPM (Irajá) encontrarem a namorada dele com sinais de agressão às margens da Avenida Brasil. Após receber atendimento em uma UPA na região, a mulher prestou depoimento na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), onde o acusado se apresentou.

Lá, o casal disse aos agentes que havia deixado a criança em casa. Apesar disso, a mãe do acusado disse aos policiais que a menina estava morta. Agentes foram enviados ao imóvel na comunidade e confirmaram o óbito. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para perícia e o suspeito, que continuava na Delegacia, permaneceu preso. Circunstâncias e motivação do crime estão sendo investigadas.