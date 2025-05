Adolescente de 17 anos morre baleado durante viagem de moto de aplicativo

O adolescente Gabriel dos Santos Vieira, de 17 anos, morreu baleado no Engenho da Rainha, na zona norte do Rio, enquanto estava indo para o trabalho na noite dessa quarta-feira (30). A vítima, estava na garupa de uma motocicleta de aplicativo quando ficou em meio a um tiroteio entre policiais militares e bandidos, sendo atingido diversas vezes nas costas, resultando na morte do adolescente ainda no local.

Além de Gabriel, o piloto da motocicleta, Vanderson Ferreira Nascimento Pinto, de 40 anos, também foi atingido por pelo menos três tiros. O condutor foi socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e ainda não há maiores informações sobre seu estado de saúde.

A vítima morava no Complexo do Alemão e trabalhava como assistente de pizzaiolo e bailarino. O jovem havia sido contratado para dançar em uma festa de debutante em Madureira, nesta quarta-feira, e para ir ao local, ele solicitou uma viagem de mototáxi.

De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta em que Gabriel estava na garupa, ficou entre um tiroteio de criminosos que estavam em dois carros. Contudo, essa versão não é aceita pela família da vítima que contesta e acusa os policiais de terem disparado contra os ocupantes da moto.

A perícia realizada pela Polícia Civil no local do crime, atestou cinco perfurações nas costas do adolescente. Os criminosos que trocaram tiros com a polícia conseguiram fugir.

O que a PM diz

Através de nota, a Polícia Militar alegou que, segundo os agentes envolvidos no caso, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Alemão, fazia um patrulhamento pela Estrada Adhemar Bebiano, localizado no Engenho da Rainha, quando abordou um veículo suspeito.

Ainda segundo a corporação, os bandidos dispararam de dentro do carro em direção a equipe o que provocou a troca de tiros. Os criminosos aceleraram e fugiram do local.

A nota ainda informa que logo depois, os policiais tomaram conhecimento que dois homens que trafegavam pelo local em uma moto foram atingidos pelos disparos.

Os policiais envolvidos na ocorrência utilizavam as câmeras de uso individual e foi instaurado pelo comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), um procedimento com o objetivo de apurar as circunstâncias do ocorrido, informou a PM.

A corporação disse que o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde as armas dos agentes de segurança foram apreendidas para serem submetida a perícia.