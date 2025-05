Polícia prende 'Magrão do Capote', integrante do 'Tribunal do crime' do CV em São Gonçalo

Durante uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM, que patrulhava a região da Comunidade do Capote, em São Gonçalo, em resposta a investigações sobre roubos de veículos e tráfico de drogas, os agentes prenderam um homem de 21 anos apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) e suspeito de envolvimento em assassinatos ligados ao chamado "tribunal do crime".

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento na Travessa Santa Tereza com a Rua Expedicionário Francisco Pinho, nas proximidades da RJ-106, quando avistaram suspeitos na prática do tráfico de drogas. Os criminosos tentaram fugir e atiraram contra os policiais, que precisaram se abrigar e posteriormente realizar um cerco na área.

Os agentes tiveram êxito nas buscas e um dos suspeitos, conhecido na região como “Magrão do Capote" foi preso. Com ele, os agentes apreenderam uma motocicleta roubada, um rádio transmissor e material entorpecente.

O suspeito já era investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) por participação direta na tortura e execução de vítimas, durante uma sessão do "tribunal do crime" ocorrida em 28 de agosto de 2024, dentro da Comunidade do Capote.