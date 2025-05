'Homem de guerra' do CV de SG que ostentava armas na internet é preso em Niterói

Foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (30), um homem suspeito de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. Identificado como Luiz Guilherme de Andrade Corrêa Palma, ele exercia, segundo a corporação, papel de gerente do tráfico de drogas na comunidade do Morrão, em Guaxindiba, São Gonçalo, além de atuar como “homem de guerra” do grupo.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), após investigações que apontaram a participação de Luiz Guilherme em confrontos com facções rivais e em ações armadas contra forças de segurança.

Ele foi localizado escondido na casa de parentes, na comunidade Nova Brasília, em Niterói, área que também seria controlada pela mesma facção. A operação foi realizada sem registro de feridos, segundo a polícia.

Ainda segundo a Polícia Civil, ele já havia sido preso em flagrante em 2020 pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ficando detido até janeiro deste ano.

Após ser libertado, o criminoso teria assumido novamente funções de liderança no tráfico da comunidade. A polícia afirma que ele também participava de investidas armadas contra territórios rivais e reagia a operações policiais.

As investigações revelaram ainda que Luiz Guilherme costumava ostentar armamentos de grosso calibre em perfis de redes sociais. Segundo a Polícia Civil, imagens obtidas durante o inquérito mostram o suspeito ao lado de outros integrantes da facção, exibindo fuzis e outras armas usadas em confrontos.

Luiz Guilherme será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). A Polícia Civil informou que seguirá com ações para combater facções criminosas no estado.