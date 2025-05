Casal é preso acusado de enforcar, matar e roubar idoso em restaurante

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), prenderam nessa quarta-feira (30), um casal acusado de matar um idoso de 65 anos e depois roubá-lo no início de abril, no Centro do Rio. Os suspeitos foram presos em um hospital no momento em que estavam em uma consulta médica com o filho na Gávea.

As investigações apontam que os acusados eram ex-funcionários do restaurante onde ocorreu o crime. A vítima era responsável por abrir o estabelecimento, sabendo disso, o casal esperou o idoso chegar no local na manhã do crime. Os acusados usaram uma corda para enforcar o idoso até a morte e depois levaram o celular da vítima, e a quantia de cerca de R$ 2,5 mil em dinheiro que estava no estabelecimento.

Ao longo do trabalho de investigação, os agentes identificaram o casal, e com as provas reunidas, a autoridade policial representou pelas prisões temporárias, Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça e devidamente cumpridos nesta quarta-feira (30).

Apesar das prisões, a investigação sobre o caso segue com o objetivo de apurar possíveis ligações e apontar a motivação do crime.