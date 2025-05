Caso Pastor Miguel Oliveira: pais serão afastados se descumprirem ordem, adverte Conselho Tutelar

Após o pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, que se diz profeta, ser alvo de ataques e ameaças nas redes sociais, seus pais foram advertidos pelo Conselho Tutelar e podem ser afastados do filho caso o adolescente continue sendo exposto à mídia. O jovem está proibido de gravar vídeos durante cultos.

Os conselheiros ressaltaram que, embora o pastor tenha direito de exercer sua fé e continuar pregando nas igrejas, a divulgação de sua imagem será preservada por tempo indeterminado com o objetivo de protegê-lo. Em caso de descumprimento, os pais estarão sujeitos às sanções legais.

A reunião com os pais de Miguel Oliveira aconteceu na última terça-feira (29), em Carapicuíba (SP), cidade onde Miguel reside, após o Conselho Tutelar receber uma denúncia de possível exploração religiosa. O encontro foi acompanhado por neuropsicólogos, que forneceram orientações para garantir o bem-estar do pastor, que tem sido chamado de “anticristo” por críticos.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Miguel Oliveira se tornou alvo de ataques após ser acusado de charlatanismo.

Em resposta ao portal Metrópoles, a assessoria de Miguel Oliveira classificou as ameaças como “absurdas” e informou que os pais do adolescente decidiram interromper qualquer contato com a mídia.

"Ele é menor, e os pais não querem mais falar com a imprensa, pois as ameaças têm sido intensas, com xingamentos e ofensas graves. Já registraram a ocorrência na delegacia, mas até agora não houve desdobramentos. Por isso, preferiram não responder mais e evitar qualquer nova aparição”, explicou a assessoria.

A situação de Miguel Oliveira ganhou grande repercussão após a viralização de um vídeo em que o jovem rasga o laudo médico de uma mulher diagnosticada com leucemia e afirma tê-la curado do câncer.

Miguel se autointitula “profeta” e afirma ter nascido sem o tímpano e as cordas vocais, o que o deixou surdo e mudo, mas contou que, aos 3 anos de idade, passou por uma cura milagrosa que o fez deixar de ser afetado por essas limitações.