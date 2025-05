Prêmio Rio de Letras 2025 da Firjan SESI é lançado na ABL e inscrições já estão abertas

Com o objetivo de fazer os jovens e trabalhadores refletirem sobre o mundo e manter a literatura viva, o Prêmio Rio de Letras, realizado pela Firjan SESI com a curadoria da Academia Brasileira de Letras (ABL) e a parceria da Secretaria Estadual de Educação, chega à segunda edição com o tema “A humanidade e a natureza” – em convergência com a realização no Brasil da COP30, encontro global de líderes sobre as mudanças climáticas.

O lançamento aconteceu nessa quarta-feira (30), na sede da ABL, e contou com a presença de imortais, autoridades e dezenas de estudantes e representantes das escolas Firjan SESI, da rede estadual e da indústria fluminense.

Para este ano, quando o Rio foi eleito pela Unesco a Capital Mundial do Livro, o Prêmio está ainda maior: serão 81 trabalhos nas categorias Crônicas, Contos e Poesias de alunos do Ensino Médio das escolas Firjan SESI, escolas estaduais e trabalhadores da indústria, num universo de mais de 1 milhão de potenciais participantes. As inscrições da premiação, que une ações voltadas à Educação, à Cultura e à Arte, já estão abertas, e todas as informações – incluindo videoaulas de imortais como Ruy Castro, Ana Maria Machado e Antonio Carlos Secchin – estão disponíveis neste link do site do prêmio.

“Este prêmio une educação, cultura e arte para transformar palavras em sementes que levem a um presente e a um futuro melhor, contribuindo para a superação de desafios. Nosso concurso literário visa mais do que estimular novos escritores entre alunos e trabalhadores da indústria fluminense: busca incentivá-los a refletirem e expressarem suas ideias a respeito de temas atuais, através de contos, crônicas e poesias. E, para satisfação ainda maior, esta iniciativa já entrou para o calendário oficial do Rio Capital do Livro”, disse o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, que adiantou ainda a realização, neste ano, de um seminário internacional sobre o livro.

O lançamento contou com a apresentação de Aline Matulja, engenheira ambiental e porta-voz do Verificados pelo Clima da ONU, inciativa das Nações Unidas que busca estimular criadores de conteúdo on-line a combaterem desinformações sobre as mudanças climáticas. Além do presidente da Firjan, cerimônia contou ainda com depoimentos do presidente da ABL, Merval Pereira, e da subsecretária estadual de Educação, Myriam Medeiros, além de uma apresentação do Coral Firjan SESI Nova Iguaçu e uma projeção do vídeo do recital “Uma Academia Toda Prosa”, da atriz Fernanda Montenegro, no qual ela interpretou trechos de um texto do líder indígena e imortal Ailton Krenak.

Rio de Letras 2025

A premiação vai dedicar primeiros, segundos e terceiros lugares em cada categoria – Crônica, Conto e Poesia – a estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio, separados por escolas – Firjan SESI e unidades da rede estadual de ensino. Também serão premiados trabalhadores da indústria fluminense em cada categoria de acordo com a faixa etária: até 29 anos, entre 30 e 45 anos e a partir dos 46 anos.

Além deles, serão premiadas as escolas e indústrias dos respectivos vencedores, os professores-orientadores e as coordenadorias das regionais da Seeduc. As premiações variam conforme a categoria e colocação, e incluem prêmios como tablets, kindles, troféus, coletâneas literárias e um exemplar do livro com os textos dos autores vencedores, que serão selecionados pelos próprios acadêmicos da ABL e lançado pela Firjan SESI.

Este ano, os textos devem abordar “a humanidade e a natureza”, como forma de promover leituras, reflexões e escritas que estimulem a conscientização e a ação em prol do meio ambiente e do combate às mudanças climáticas. No ano passado, a temática “histórias de diversidade” veio ao encontro do tema da redação do Enem daquele ano – enquanto nesta edição, converge com a realização no Brasil da COP 30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, um dos maiores eventos globais sobre o clima que acontecerá em novembro em Belém, no Pará.

Vencedora do prêmio tirou 940 na redação do Enem

A correlação do tema da redação do Enem com o do Prêmio Rio de Letras 2024 ajudou Rillary Souza, então aluna do 3º ano do Ensino Médio da Firjan SESI Três Rios, a receber nota 940 e passar para o curso de Farmácia na Universidade Federal de Juiz de Fora.

“O tema e a prática me ajudaram a organizar as ideias, melhorar a argumentação e a me comunicar com mais clareza. E isso foi fundamental tanto para meu desenvolvimento pessoal quanto será para minha carreira, seja para interpretar artigos científicos ou explicar tratamentos, por exemplo. Tenho o sonho de viajar pelo mundo, algo que, de certa forma, já realizo por meio dos livros”, conta Rillary, que ficou em segundo lugar na categoria Crônicas.

No ano passado, foram premiadas 58 produções entre centenas de textos inscritos, dos quais 250 foram pré-selecionados. Na ocasião, os vencedores estiveram juntos numa cerimônia que uniu literatura e diversas manifestações artísticas no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio, com apresentação dos escritores Thalita Rebouças e Lázaro Ramos, e a presença de mais de 1 mil estudantes, professores e convidados de todas as regiões do estado do Rio.