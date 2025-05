Botafogo desencanta no segundo tempo e goleia o Capital pela Copa do Brasil

Arthur fez seu primeiro gol com a camisa do Botafogo - Foto: Victor Silva/Botafogo

Arthur fez seu primeiro gol com a camisa do Botafogo - Foto: Victor Silva/Botafogo

O Botafogo deu um passo importante rumo às oitavas de final da Copa do Brasil ao golear o Capital-DF por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (30), no estádio Nilton Santos. O confronto de volta está marcado para o próximo dia 22, no Distrito Federal.

Mesmo com um time alternativo, preservando alguns titulares, o domínio da equipe carioca ficou evidente desde os primeiros minutos. Aos 12, Alex Telles converteu pênalti e abriu o placar para os donos da casa.

Mesmo criando diversas oportunidades, o Botafogo esbarrou no goleiro adversário e na falta de pontaria para ampliar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, mesmo com um ritmo mais cadenciado, o time voltou a balançar as redes.

Leia também

➣ Prorrogação de contrato de Payet com o Vasco é publicada no BID da CBF

➣ Thiago Silva volta a treinar no Fluminense, mas ainda separado do time

Aos 29 minutos, novo pênalti para os alvinegros — desta vez convertido por Igor Jesus. Sem tempo para o adversário respirar, Arthur marcou de cabeça após cruzamento preciso de Cuiabano pela esquerda, anotando seu primeiro gol com a camisa do clube.

Fechando a goleada, Rwan Cruz também deixou sua marca pela primeira vez. Após mais uma jogada de Cuiabano, o atacante aproveitou rebote na área para dar números finais ao confronto: 4 a 0.

Com a vantagem confortável, o Botafogo pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta que ainda assim garante a classificação. Derrota por quatro leva a decisão para os pênaltis. Qualquer placar mais elástico a favor do Capital-DF classifica o time do DF.