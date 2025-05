Homem apontado como gerente do tráfico de drogas em São Gonçalo é preso em Niterói

Policiais descobriram esconderijo de acusado na Zona Norte de Niterói - Foto: Divulgação/Polícia Civil do RJ

Policiais descobriram esconderijo de acusado na Zona Norte de Niterói - Foto: Divulgação/Polícia Civil do RJ

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta quarta-feira (30/04), um homem acusado de gerenciar o tráfico de drogas da comunidade do Morrão, em Guaxindiba, em São Gonçalo. O acusado foi localizado na residência de familiares, na comunidade Nova Brasília, na Zona Norte de Niterói, após trabalho de inteligência e monitoramento da especializada.

As investigações apontam que o preso integra a facção criminosa da região há anos. Além de gerente do tráfico, o criminoso também atuava como braço de guerra da organização, tendo participado de diversos ataques contra as forças de segurança pública e em tentativas de invasões a territórios de facções rivais. Segundo os agentes, o criminoso utilizava armas de grosso calibre.

De acordo com a investigação, o criminoso já havia sido preso em 2020 por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

