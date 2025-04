Funcionário de UPA é demitido após roubar dinheiro de paciente morto

Um funcionário de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Del Castilho, Zona Norte do Rio, foi demitido após roubar um paciente. O profissional acessou a conta bancária do homem, que já havia falecido, e transferiu o dinheiro da conta para um familiar.

Francisco Mendes Chaves, de 64 anos, estava internado na UPA e faleceu no dia 13 de abril. A família do homem que é do Ceará, só conseguiu chegar no Rio de Janeiro, no dia 16. Os parentes notaram que a senha da conta bancária do falecido havia sido alterada e uma transferência de R$ 777 tinha sido feita.

A transferência foi realizada do celular da vítima e o dinheiro foi enviado para a filha do profissional. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o funcionário administrativo foi indeferido e a coordenação determinou a instauração de sindicância administrativa para apuração dos fatos. O caso é investigado pela 44ª DP (Inhaúma) e a unidade está contribuindo para a investigação policial em curso.