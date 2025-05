Jornalista Míriam Leitão se torna imortal na Academia Brasileira de Letras

Com mais de 50 anos de carreira no jornalismo, Míriam também já venceu duas vezes o Prêmio Jabuti, uma das principais premiações da literatura - Foto: Reprodução/TV Globo

A jornalista e escritora Míriam Leitão é a mais nova imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). A comentarista política da TV Globo foi eleita, nesta quarta-feira (30), para assumir a cadeira número 7 da Associação, que estava vaga desde a morte do cineasta Cacá Diegues, no último mês de fevereiro.

Míriam derrotou o ex-senador e ex-ministro da Educação Cristovam Buarque, que ficou em segundo lugar na eleição da ABL. Míriam recebeu 20 votos, enquanto Cristovam recebeu 14 na votação, que foi realizada na sede da ABL com urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ).

Míriam tem 72 anos, é natural de Caratinga, em Minas Gerais, e se formou em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Aos 19 anos, durante a ditadura militar, ela foi presa pelo regime e chegou a ser submetida a tortura, mesmo estando grávida na época da prisão.

Com mais de 50 anos de carreira no jornalismo, Míriam atua como comentarista na rádio CBN e na TV Globo, como apresentadora na GloboNews e como colunista no jornal O Globo. Ela também já publicou 16 livros e venceu duas vezes o Prêmio Jabuti, uma das principais premiações da literatura nacional.