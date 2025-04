Arlindo Cruz é internado no CTI com pneumonia

O cantor Arlindo Cruz, de 66 anos, foi internado internado com pneumonia no Centro de Terapia Intensiva (CTI), do Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. A assessoria do artista informou, por meio das redes sociais, que ele apresenta um estado de saúde estável.

"O artista encontra-se internado para a realização de exames médicos, após diagnóstico de um quadro de pneumonia. Devido à sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica. Apesar do quadro exigir atenção, Arlindo permanece clinicamente estável, com sinais vitais preservados e sob os cuidados necessários. Agradecemos o carinho, as orações e o respeito de todos os fãs, amigos e da imprensa neste momento. Seguiremos informando sobre o estado de saúde do artista sempre que necessário", diz a nota.

Leia também:

PF deflagra 'Operação Fantasos' para reprimir golpes financeiros e lavagem de dinheiro

Homem que usava perfil fake e fazia pix de R$ 1 para ameaçar ex é preso no RJ

Arlindo Cruz convive com sequelas causadas por um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, que sofreu em 2017. Além desse problema de saúde, o cantor é portador de uma doença autoimune, o que o deixa ainda mais frágil, e também é traqueostomizado e possui GTT (gastrostomia, forma de alimentação).

Arlindo é casado com Babi, com quem tem dois filhos, o Arlindinho e a Flora Cruz. Durante uma conversa com o site “Quem”, no final do ano passado, Babi falou sobre os cuidados que tem com Arlindo. “Nossa realidade de vida mudou radicalmente com a doença do Arlindo. As nossas prioridades mudaram”, disse.