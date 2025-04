Neymar se incomoda por Bruna Biancardi seguir com as comemorações de Páscoa após o atleta sofrer uma lesão

O difícil momento da carreira de Neymar Jr., afastado dos gramados há quase duas semanas por causa de lesão, também se estende para a vida pessoal. O Portal Leo Dias informou que o atleta teria ficado incomodado como a forma que a influenciadora Bruna Biancardi lidou com a situação durante a Páscoa.

Segundo informações divulgadas pelo portal de notícias, nesta terça-feira (29), Neymar apresenta abalo emocional depois de sofrer mais uma lesão e por isso ficou incomodado como Bruna Biancardi tratou o momento delicado durante a Páscoa.

Ainda de acordo com o portal, o jogador esperava mais empatia por parte da influenciadora, em relação ao seu estado de saúde e não se agradou de Bruna ter prosseguido com as comemorações comuns durante a data festiva.

No almoço da Sexta-feira Santa, que aconteceu no dia 18 de abril, o jogador escolheu ficar isolado em outro cômodo da casa e quase não interagiu no encontro familiar.

Neymar sofreu mais uma lesão, dessa vez atingindo o músculo semimembranoso da coxa esquerda, dois dias antes da celebração. Segundo fontes ouvidas pelo portal Leo Dias, o jogador cogitou não ir à comemoração, ficando sozinho em seu quarto.

Entretanto, graças a presença do pai do jogador, que levou um pastor para dar uma bênção, ajudou a situação. Nesse momento, Neymar participou de uma rápida oração, e no final saiu do local, visivelmente introspectivo.

Pais de Neymar preocupados

As informações do Portal Leo Dias, dão conta que o pai e a mãe do jogador demonstraram preocupação com o quadro emocional que o filho apresenta.

A família espera que a situação do jogador melhore com a aproximação de Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, e Helena, filha do craque com a modelo Amanda Kimberlly.

Almoço de Páscoa antecipado

A reunião familiar em torno do almoço de Páscoa foi antecipado, e ocorreu no dia 18 de abril, durante o feriado de Sexta-feira Santa. A influenciadora, foi a responsável pela organização do evento que contou até mesmo com um coelho de brinquedo gigante.

Além da Páscoa, a influenciadora também comemorou seu aniversário, que aconteceu no dia 15 de abril. Na ocasião foi divulgado um vídeo nas redes sociais, onde é possível ver o momento do “Parabéns”, que não contou com a presença de Neymar.