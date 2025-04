Polícia Civil prende 'Zoio', um dos maiores ladrões de carros do Rio de Janeiro

Policiais civis da 33ª DP (Realengo), da 26ª DP (Todos os Santos) e da 25ª DP (Engenho Novo) capturaram um dos maiores ladrões de carros do estado do Rio de Janeiro. Alan Pereira de Sousa, conhecido como Zoio, de 25 anos, foi capturado nesta terça-feira (29) na Avenida Itaoca, próximo a um dos acessos ao Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, ele é apontado como um dos líderes do braço responsável por assaltos da facção criminosa que atua nas comunidades Camarista Méier, Barão de Santo Ângelo e Boca do Mato. Segundo os agentes, Alan integra o Bonde do Z, grupo de ladrões que age com violência e chegou a roubar 13 veículos em um único dia.

Contra o autor, foi cumprido um mandado de prisão por roubo. As investigações continuam com o objetivo de localizar e prender os demais integrantes do grupo.