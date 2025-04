Homem é morto a tiros enquanto deixa amiga em casa na Baixada

Um homem de 35 anos, identificado como Clayton Santos Lima, foi morto a tiros na noite do último domingo (27) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi atingido por vários disparos enquanto deixava uma amiga em casa; a mulher também foi baleada. Segundo testemunhas, os disparos aconteceram durante uma tentativa de assalto; a Polícia Civil está investigando o caso.

O crime aconteceu no bairro Comendador Soares. Clayton e a amiga estariam voltando de um bar, segundo relatos. Os autores dos disparos fugiram e o homem morreu no local. A mulher foi levada para o Hospital da Posse, com ferimentos no braço esquerdo. O rapaz foi sepultado nesta segunda-feira (28).

A autoria dos disparos ainda está sendo apurada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que foi acionada e registrou o caso. Apesar dos indícios de assalto, nenhuma linha de investigação foi descartada.