Polícia Civil prende envolvido na morte de uma criança no domingo de Páscoa

Policiais civis da 32ª DP (Taquara), da 17ª DP (São Cristóvão) e da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta terça-feira (29/04), um homem acusado de envolvimento na morte de uma criança, que aconteceu no Domingo de Páscoa. Ele foi capturado no bairro Malvinas, em Macaé, no Norte Fluminense.

Segundo os agentes, após investigações, o criminoso foi localizado dentro de uma casa, naquele bairro. Com ele, foi apreendida uma pistola, munições e a motocicleta utilizada no crime. O veículo passará por perícia.

As investigações apontaram que o autor está envolvido no crime que vitimou uma criança de apenas sete anos no Domingo de Páscoa, quando ela retornava com a família da igreja. O homem vai responder pelo crime de posse ilegal de arma. Os policiais continuam as diligências para esclarecer todos os detalhes do crime, além de identificar e prender os demais envolvidos.

Leia também:

Camila Queiroz revela que mãe trabalha como manicure: 'Não sou herdeira'

Acadêmicos de Niterói inicia ensaios de bateria rumo ao Carnaval de 2026

Em outra ação, nesta terça, na mesma localidade, os policiais prenderam duas pessoas. Com a dupla, foi apreendida uma espingarda, munições, carregadores, fardamento tático, rádios e celulares. Eles também responderão pelo crime de posse ilegal de armas de fogo e de munições.