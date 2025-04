Camila Queiroz revela que mãe trabalha como manicure: 'Não sou herdeira'

A atriz Camila Queiroz chamou a atenção de internautas nesta terça-feira (29) após revelar que sua mãe, Eliane, segue trabalhando como manicure. A informação foi revelada durante entrevista ao podcast "PodDelas"; a atriz de "Verdades Secretas" e "Beleza Fatal" comentou que apesar da rápida ascensão ao sucesso, sua família não era rica no início de sua trajetória, que começou como modelo.

"Não tenho preguiça de trabalhar, não sou herdeira. [Minhas] duas [irmãs] trabalham comigo hoje. Isso é muito importante, ter minha família até nesses momentos, é seguro para mim. Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Agora, as pessoas querem fazer a unha [com a mãe] só para saber de mim", disse Camila.

Leia também:

➢ Cantora se pronuncia sobre relacionamento da filha com técnico Arthur Jorge: "Eu me sinto envergonhada por ser mãe"

➢ Jojo Todynho rebate críticas após bariátrica: “Disciplina é o que muda”



A atriz e modelo, de 31 anos, ainda falou sobre a exposição que a fama trouxe. Segundo Camila, um de seus principais esforços no uso das redes e de plataformas na carreira é impedir que a exposição atinja sua vida pessoal e familiar. "Eu quero preservar minha família. Eu ainda hoje não entendo o interesse das pessoas [em celebridades]. Não me vejo como Camila Queiroz, só quando eu incorporo ela para algum trabalho, em um personagem, na passarela...", disse a atriz.