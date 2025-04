Acadêmicos de Niterói inicia ensaios de bateria rumo ao Carnaval de 2026

Dando o pontapé inicial nos preparativos para o carnaval de 2026, a bateria Cadência de Niterói realizará, nesta quarta-feira, 30, uma reunião do segmento e o primeiro ensaio com os ritmistas. Sob o comando do recém contratado, Mestre Vitinho, os interessados em desfilar na bateria devem comparecer no local e procurar a direção do segmento.

"Já vamos começar a nossa busca pelos 40 pontos no Grupo Especial. O primeiro ensaio é primordial para já saber o time que irá conosco nesta caminhada. Aguardo todos os ritmistas da casa e os interessados em entrar na bateria são super bem-vindos. Vamos juntos fortalecer ainda mais a nossa “Cadência de Niterói"!, Revela Mestre Vitinho.

O primeiro ensaio acontecerá nesta quarta-feira, às 20h28, na quadra da escola, localizada na Rua Xavier Brito, 22 – Niterói.

