Polícia Civil fecha boca de fumo na Lapa e prende três acusados

A Polícia Civil fechou um local que funcionava como ponto de venda de drogas, na Lapa, Região Central do Rio, no último domingo (27). Na ação, três homens foram presos.

Os acusados foram identificados como Richard Goulart Mateus Silva, Lucas Gomes da Silva e Alyson Oliveira Thomaz. Segundo a polícia, os três tentaram fugir pelo telhado do local, mas foram capturados. Um deles atuava como olheiro do tráfico.

De acordo com as investigações da 5ª DP (Mem de Sá), facções criminosas responsáveis pelo tráfico de drogas da Lapa, começaram a usar um outro imóvel para funcionar como ponto de venda de drogas, após uma operação desativar um "bunker" do tráfico que funcionava em um casarão abandonado, no final de março deste ano.

A boca de fumo foi localizada na Rua Joaquim Silva e de acordo com agentes, existia uma fila de usuários na porta do local, para comprar drogas.

Ainda de acordo com a investigação, a boca pertencia ao traficante Abelha, que é uma das lideranças do Comando Vermelho. O local era utilizado por traficantes das comunidades do Morro dos Prazeres e Fallet/Fogueteiro.

Os criminosos presos vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Durante a ação foram apreendidos 659 sacolés de cocaína, 345 sacolés de crack, 213 trouxinhas de maconha, 115 tubos de skank, 89 frascos de cheirinho da loló e 39 comprimidos de ecstasy.