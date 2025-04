Fisiculturista niteroiense Juliane Almeida é avaliada novamente por jurada que a acusou de ter glúteos falsos

A fisiculturista niteroiense e ex-Rainha de Bateria da Viradouro, Juliana Almeida, disputou mais um campeonato de fisiculturismo, neste sábado (26), em Orlando, nos Estados Unidos. A ex-morena do É o Tchan competiu na categoria Wellness, mas não faturou um lugar no pódio. Através do seu Instagram, a atleta revelou que a formação dos árbitros contava com a presença de uma jurada que teria a acusado de glúteos falsos, há um ano, em Pittsburgh.

"Era um risco pegá-la de novo... pelo visto, ela não gosta do estilo do meu glúteo. Mas eu pedi um feedback, e ela falou que o meu tanning [bronzeamento instantâneo para o palco] estava muito claro, e eu estava com pouco condicionamento. Ela quer mais, e vamos trabalhar para o próximo show", disse.

Em alguns tópicos a fisiculturista concorda com a jurada. "Eu reclamei duas vezes do tanning e não quiseram retocar. Eu não queria fazer sozinha e ficar manchado. Da próxima vez, é o que eu tenho que fazer e me virar", encerrou.