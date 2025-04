Homem com mandado de prisão em aberto por estupro é preso em Maricá

Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro foi preso por policiais militares da Guarnição Bairro Presente, na madrugada deste domingo (27). O caso ocorreu no bairro de Chácara de Inoã, situado em Itaipuaçu.

Informações apontam que os agentes realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram e deram ordem de parada para o homem que trafegava pela via em uma motocicleta.

No momento da abordagem, os agentes realizaram uma busca com o nome do homem no Portal da PMERJ e no site BNMP (Banco Nacional de Medidas Penais), tendo como resultado uma prisão em aberto pelo crime de estupro.

Após isso, o homem foi conduzido à 82ª DP (Maricá) e logo depois encaminhado à Central de Flagrantes, 76ª DP em Niterói.