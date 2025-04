Homem é preso após matar morador de rua em Angra dos Reis

Homem foi preso em uma praia do Anil, em Angra dos Reis - Foto: Reprodução/Google Street View

Um homem foi preso, após matar uma pessoa em situação de rua, em Angra dos Reis, nesse domingo (27). Ele foi detido na praia do Anil, na Região Central de Angra, por policiais da 166ª DP (Angra dos Reis).

Segundo informações, no dia anterior ao assassinato, o criminoso e a vítima brigaram na rua e após a confusão, o homem ameaçou o morador de rua afirmando que o mataria enquanto ele estivesse dormindo.

No dia seguinte, o criminoso voltou ao local, onde a vítima costumava ficar com sua companheira e o agrediu com golpes na cabeça usando um pedaço de madeira.

Em seguida, o agressor levou a companheira do morador de rua para a delegacia, na tentativa de força-la a prestar um depoimento falso, cometendo o crime de coação.



Durante as investigações, ele assumiu a autoria do crime.