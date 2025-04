Previsão de mudança no tempo: Frente fria traz chuva e queda de temperatura nesta segunda-feira (28)

Uma frente fria chegou ao Brasil neste domingo (27), acompanhada de um centro de baixa pressão que se deslocou do Paraguai, provocando a possibilidade de chuva e queda de temperatura em algumas regiões do país.

Depois de um domingo em que o sol apareceu com nuvens e a temperatura se manteve elevada, nesta segunda-feira (28) a história é outra: tempo instável e previsão de chuvas, raios e ventania para o fim do dia em todo o estado do Rio.

Em São Gonçalo e Niterói, segundo o Climatempo, a máxima não deve passar dos 25°C ao longo da semana.

Confira a previsão completa:

SÃO GONÇALO

- Segunda-feira (28): Máxima de 30°C e mínima de 21°C. Sol com muitas nuvens passando a nublado, com possibilidade de chuva à noite.

- Terça-feira (29): Máxima de 25°C e mínima de 21°C. Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade.

- Quarta-feira (30): Máxima de 25°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Quinta-feira (1): Máxima de 25°C e mínima de 18°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Sexta-feira (2): Máxima de 26°C e mínima de 17°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Sábado (3): Máxima de 26°C e mínima de 17°C. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.

- Domingo (4): Máxima de 26°C e mínima de 17°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

NITERÓI

- Segunda-feira (28): Máxima de 29°C e mínima de 22°C. Sol com muitas nuvens passando a nublado, com possibilidade de chuva à noite.

- Terça-feira (29): Máxima de 25°C e mínima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Quarta-feira (30): Máxima de 25°C e mínima de 22°C. Dia nublado com possibilidade de garoa de manhã e aberturas de sol à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva.

- Quinta-feira (1): Máxima de 25°C e mínima de 20°C. Sol com algumas nuvens. Não chove.

- Sexta-feira (2): Máxima de 26°C e mínima de 19°C. Sol com algumas nuvens. Não chove.

- Sábado (3): Máxima de 26°C e mínima de 19°C. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.

- Domingo (4): Máxima de 25°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.

RIO DE JANEIRO

- Segunda-feira (28): Máxima de 33°C e mínima de 20°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Terça-feira (29): Máxima de 26°C e mínima de 21°C. Nublado com chuva de manhã. À tarde pode garoar. O tempo abre, devagar, à noite.

- Quarta-feira (30): Máxima de 23°C e mínima de 19°C. Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade.

- Quinta-feira (1): Máxima de 24°C e mínima de 17°C. Dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui.

- Sexta-feira (2): Máxima de 25°C e mínima de 18°C. Sol com algumas nuvens. Não chove.

- Sábado (3): Máxima de 26°C e mínima de 17°C. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.

- Domingo (4): Máxima de 24°C e mínima de 17°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.