'Mumu', apontado pela polícia como líder do tráfico em comunidade de Niterói, é preso (vídeo)

Uma operação de repressão ao tráfico de drogas no Morro do Estado, no Centro de Niterói, realizada por policiais do 12ºBPM (Niterói), terminou com as prisões de sete acusados de integrar a quadrilha que agia naquela comunidade, entre eles, 'Mumu', o líder do grupo. A operação foi realizada durante a madrugada desse domingo (27).

Ao chegaram no local, os agentes se depararam com criminosos, que ao avistarem os policiais, tentaram fugir.

Os oficiais realizaram o cerco tático a conseguiram prender todos os acusados. Segundo informações da polícia, o Morro do Estado é uma das comunidades de Niterói onde há atuação de traficantes do Comando Vermelho (CV).

Foi apreendido pelos policiais 1 pistola 9mm, munição, 7 carregadores de pistola e outros 2 de fuzil, 885 trouxas de maconha, dinheiro em espécie, 2 capas de colete, um cinto NA, além da recuperação de dois veículos roubados, sendo um Chevrolet prisma e um Ônix,