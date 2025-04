Neste domingo (27), o grupo Flor de Cactus convida a cantora Mari Braga para uma apresentação gratuita no Horto do Barreto, em Niterói, a partir das 11h. O grupo é formado por Gabriel Munay (acordeon), Victor Marques (bandolim), Daniel Boechat (percussão) e Lucas Marques (violão). O show faz parte da programação do III Festival Internacional de Choro de Niterói e conta com a participação do clarinetista e percussionista Ivan Mendes. O projeto é realizado pela Fundação de Artes de Niterói.

O Flor de Cactus é um conjunto de música instrumental que nasceu do amor à música regional de quatro amigos que compõem diferentes cenários musicais. O grupo tem como base o Choro e o Forró, e propõe um repertório emocionante e dançante, com clássicos da música brasileira como “O mundo é um moinho”, “Lamentos” e “Trenzinho Caipira”.

“Estamos preparando um repertório especial para essa apresentação! É uma honra ter o Flor de Cactus na programação do III Festival Internacional de Choro de Niterói, um evento tão importante para a nossa cidade e para a música brasileira, produzido pela FAN. Esperamos todos lá para curtirem com a gente!”, disse Lucas Marques.

SERVIÇO:

Grupo Flor de Cactus convida Mari Braga para apresentação gratuita em Niterói

27/04 – Domingo, 11h

Horto do Barreto (R. Dr. Luiz Palmier, s/n – Barreto)

Entrada gratuita

Classificação etária: livre