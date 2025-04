Botafogo vence clássico e chega a oito vitórias seguidas em cima do Fluminense

O Botafogo ampliou sua sequência de vitórias em cima do Fluminense, ao vencer o rival, pelo placar de 2 a 0, na noite de sábado (26). Nos últimos nove jogos entre as equipes, são oito vitórias do glorioso e um empate. Essa é a maior sequência de um dos times na história do confronto.

Vindo de maus resultados e atuações que não estavam agradando a torcida, o Botafogo entrou em campo, no Estádio Nilton Santos, pressionado por uma vitória.

A equipe começou a partida com uma marcação alta, dificultando a saída de bola do Fluminense, que não conseguia criar muitas jogadas. O primeiro tempo do jogo só deu Botafogo, que após criar algumas boas chances, abriu o placar com Vitinho, aos 36 minutos, após uma bela jogada coletiva da equipe.

Leia também:

Poze do Rodo vai comunicar TJ sobre desaparecimento de jóias após apreensão policial



STF forma maioria para manter prisão do ex-presidente Collor



O atacante Igor Jesus, quase fez o segundo gol nos minutos finais da primeira etapa. Após um belo cruzamento o centroavante cabeceou a bola na trave.

No segundo tempo o Fluminense melhorou, não deixava mais com que o rival fosse o dono da partida, igualando o jogo e passou a chegar com mais constância na área adversária. A melhor chance do tricolor no jogo foi uma bola na trave de Jhon Árias, após uma bela cobrança de falta.

Já nos acréscimos, a zaga do Fluminense errou em uma saída de bola, dando o contra ataque perfeito para Savarino ampliar e dar números finais a partida. Com o 2 a 0, o Botafogo chegou a oitava vitória seguida em cima do rival, essa é a maior sequência de um time na história do clássico.

A última vitória do Fluminense sobre o Botafogo foi em 2022.