Polícia prende suspeito de matar ex-namorado na casa em que moravam, em Itaboraí

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói prenderam o enfermeiro Luiz Alberto Francisco, de 29 anos, suspeito de matar a facadas o ex-namorado, o também enfermeiro Lorran Miranda Reis, de 21, no último sábado (19), em Itaboraí. Ele se entregou à polícia.

Luiz Alberto estava foragido desde o dia do crime. No último domingo (20), a juíza Nathalia Calil Miguel Magluta, da 1ª Vara Criminal de Itaboraí, expediu um mandado de prisão temporária contra Luiz Alberto.

O Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz de procurado pedindo informações sobre o paradeiro de Luiz Alberto.

Segundo os parentes, Luiz Alberto invadiu a casa de Lorran em um ataque de ciúmes, enquanto o estudante estava na companhia de um amigo, Uederlin Lagoa Carlos, de 34.

Alcino Ribeiro Reis, avô paterno de Lorran, ouviu os gritos de socorro do neto e correu para o imóvel, onde presenciou Luiz desferindo vários golpes de faca no jovem e no amigo. Após uma briga corporal, o ex ainda atacou uma tia do rapaz antes de fugir.

Lorran morreu no local. Uederlin foi levado em estado grave pelos bombeiros para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, e transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado de Uederlin era grave.

O corpo de Lorran foi enterrado na última segunda-feira (21) no Cemitério Municipal Parque da Paz, em São Gonçalo.

Luiz Alberto vai responder por homicídio. O enfermeiro foi encaminhado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde passará por uma audiência de custódia.