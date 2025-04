Agentes do BRT Seguro prendem homem por dano ao patrimônio publico no Recreio dos Bandeirantes

Agentes do BRT Seguro prenderam, na quinta-feira (24), um homem por dano ao patrimônio público, na estação Nova Barra, no Recreio dos Bandeirantes.

O homem, identificado como Rogério Alessandro da Silva Mariano, estava sendo monitorado pelas equipes do BRT Seguro desde a última quinta-feira, dia 17, quando foi flagrado vandalizando uma máquina de bilhetagem no Terminal Mato Alto com um soco. Na ocasião, os agentes foram acionados, mas ele deixou o local antes da chegada da equipe.

Homem estava sendo monitorado pelas equipes do BRT Seguro desde a última quinta-feira, dia 17 | Foto: Divulgação

Diante dos fatos e com base nas imagens de segurança, as equipes do BRT Seguro mantiveram o monitoramento e conseguiram localizá-lo novamente na quinta-feira (24), no mesmo terminal. A partir disso, as equipes iniciaram o acompanhamento em tempo real do sujeito, que seguia em direção ao Terminal Alvorada, mas foi abordado e detido pelos agentes antes que chegasse ao seu destino.





Ele foi conduzido à 42ª DP, onde o caso foi apresentado às autoridades policiais

Homem foi abordado e detido pelos agentes antes que chegasse ao seu destino

Durante a abordagem, Rogério alegou ter danificado a máquina por não ter conseguido pagar a tarifa. Em seguida, ele foi conduzido à 42ª DP, onde o caso foi apresentado às autoridades policiais.