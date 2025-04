Polícia prende trio por desvio de materiais esportivos da CBF em Teresópolis

Três pessoas acusadas de envolvimento no desvio de materiais esportivos da Granja Comary - sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) -, em Teresópolis, foram detidas, em flagrante, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Os suspeitos foram presos no momento em que estavam saindo do local transportando cerca de R$ 50 mil em equipamentos, incluindo chuteiras, chinelos, bolas e uniformes da seleção brasileira. Os acusados foram autuados por furto e receptação.

A ação foi conduzida por agentes da 110ª DP (Teresópolis), que iniciaram o monitoramento após denúncias feitas por funcionários do setor de segurança da CBF. As investigações continuam para apurar o envolvimento de outras pessoas no esquema.