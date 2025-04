Carlos Prates faz luta principal do UFC neste sábado

Carlos Prates, de 31 anos, enfrenta o irlandês Ian Machado Garry, 27, no evento principal do UFC, deste sábado (26), que acontece em Kansas City, nos EUA, a partir das 19h. O confronto é um duelo entre dois jovens prospectos da categoria meio médio (77 kg).

O brasileiro que vem do muay thai, tem como base seu jogo em pé. Prates que ganhou o apelido de "The Nightmare" (Pesadelo), costuma ser bem calmo e estratégico dentro do octógono, esperando sempre o momento certo para jogar seus golpes, que costumam machucar os adversários.

Carlos venceu as quatro lutas que fez no UFC por nocaute, saindo com o bônus de performance da noite em todas as oportunidades. Atualmente ele ocupa a 13 posição no ranking da categoria.

Ian Machado Garry, irlandês casado com uma brasileira, é o número 7 da categoria meio médio. O lutador de 27 anos, estava invicto em sua carreira profissional até a última luta, quando foi derrotado por decisão dos juízes, tirando o zero de seu cartel.

Para Garry, uma vitória sobre o brasileiro que vem chamando a atenção do mundo do mma, seria um marco muito importante em sua carreira. Jovem e com vontade de ser campeão, o lutador tem base na luta em pé, mas vem melhorando muito seu jogo de luta agarrada nos últimos anos, o que pode ser um grande diferencial para conseguir parar um striker nato, como Prates.

Outros quatro brasileiros entram no octógono neste sábado, André Sergipano enfrenta o russo Islam Aliskerov, no peso médio (84 kg), Michel Pereira luta contra Abus Magomedov, na mesma categoria e Jaqueline Amorim enfrenta Polyana Viana, no peso palha (52,2 kg) feminino.

Confira o card completo do evento desde sábado (26):

Card Principal - 22 horas

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ian Machado Garry x Carlos Prates

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Anthony Smith x Zhang Mingyang

Peso-pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x David Onama

Peso-médio (até 83,9 Kg): Michel Pereira x Abus Magomedov

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Randy Brown x Nicolas Dalby

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x André Muniz

Card Preliminar - 19 horas

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Matt Schnell x Jimmy Flick

Peso-leve (até 70,3 Kg): Evan Elder x Gauge Young

Peso-pena (até 65,7 Kg): Chris Gutierrez x John Castaneda

Peso-galo (até 61,2 Kg): Da'Mon Blackshear x Alatengheili

Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cameron Saaiman

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Polyana Viana

Peso-pena (até 65,7 Kg): Timmy Cuamba x Roberto Romero

Peso-galo (até 61,2 Kg): Chelsea Chandler x Joselyne Edwards