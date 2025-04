Criminosos invadem e furtam aparelhos de ar-condicionado em escola na Baixada Fluminense

Durante o feriadão de Páscoa e Tiradentes, um colégio na Baixada Fluminense, foi alvo de criminosos. De acordo com relatos de funcionários do Colégio Estadual Dom Bosco, que fica localizado em Queimados, bandidos pularam o muro da escola — que fica em um nível mais baixo do que a rua — e furtaram os aparelhos de ar-condicionado, além das grades de ferro que protegiam os motores e fios de cobre.

O crime só foi percebido com o retorno de alunos e professores às atividades.

Leia também:

Polícia Civil indicia três criminosos envolvidos na morte de líder comunitária na comunidade de Palmares

Mulher é presa no Rio tentando transportar 124 tabletes de maconha para Fortaleza



O caso foi registrado na 55ª DP (Queimados). A Polícia Civil busca identificar os suspeitos por meio de câmeras de segurança.