Mulher é presa no Rio tentando transportar 124 tabletes de maconha para Fortaleza

Uma mulher foi presa em flagrante tentando transportar 124 tabletes de maconha, na Rodoviária do Rio, situado no Santo Cristo, na Zona Portuária, com destino a Fortaleza, capital do Ceará, na noite desta quinta-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, os entorpecentes estavam escondidos em quatro malas. A mulher foi presa no setor de embarque.

A PM também informou que a mulher alegou para a equipe do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPVE), que as drogas vieram do Complexo do Alemão, na Zona Norte, localidade dominada pelo Comando Vermelho (CV). A mulher iria receber R$1 mil pelo serviço de transporte da droga.

A ocorrência foi registrada na 4ª DP (Presidente Vargas).