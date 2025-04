Polícia Civil indicia três criminosos envolvidos na morte de líder comunitária na comunidade de Palmares

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) concluiu o inquérito sobre o assassinato da líder comunitária Frauzenete Soares da Silva, ocorrida em fevereiro deste ano. Três homens foram indiciados pelo crime, sendo que um deles foi preso por outro crime durante a "Operação Espoliador" e, na ocasião, confessou o envolvimento na morte da mulher.

As investigações apontam que a vítima não concordava com as extorsões e violências realizadas pelos traficantes na região. Segundo os agentes, o objetivo dos autores era acabar com as interferências causadas por Frauzenete e ficar com os terrenos dela.

O crime foi praticado na comunidade de Palmares, em Vargem Pequena. A vítima estava saindo de um salão de festas quando foi surpreendida pelos homicidas, e um deles disparou contra ela. O filho de Frauzenete também era alvo dos criminosos.

Os três acusados ocupavam funções significantes para a facção criminosa do local, sendo responsáveis pela cobrança ilegal e violenta de moradores e comerciantes. Um dos autores da morte de Frauzente era encarregado por dar as ordens das ações criminosas realizadas pelo crime organizado na região de Vargem Grande.

A Polícia Civil analisou imagens das câmeras de monitoramento, levantou dados de inteligência e realizou outras diligências desde a data do crime para identificar os autores. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça.