Homem armado é preso no Complexo do Viradouro, em Niterói

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12ºBPM (Niterói) prenderam, na noite desta quinta-feira (24), um homem com uma pistola na localidade conhecida como Igrejinha, no Complexo da Viradouro, em Niterói.

Segundo informações da PM, os policiais foram até o local para verificar denúncias de que dois homens armados estariam instalando barricadas na região.

Ao chegar no endereço, os PMs realizaram um cerco na área e conseguiram deter um dos acusados. Além da pistola, o homem também estava com um rádio de comunicação.

O homem e o material foram levados para a 79ªDP (Jurujuba), onde o caso foi registrado.