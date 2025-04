'Golpista do amor' é preso pela Polícia Civil em Rio das Pedras

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) participaram de ação da Polícia Civil do Pará, nesta quinta-feira (24). A "Operação Romance Scam” tinha como alvo um esquema de estelionato sentimental. Um homem foi capturado na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio.

O objetivo era o cumprimento de mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e bloqueio e sequestro de bens, valores e ativos virtuais. Além do “golpe do amor”, os agentes também apuram lavagem de dinheiro.

A vítima do crime, que é do estado do Pará, acreditando estar mantendo um relacionamento virtual com estrangeiro, foi enganada e realizou diversas transferências bancárias que totalizaram R$ 500 mil. Durante a apuração, foi possível identificar que o investigado, que recebeu os valores em suas contas, com o intuito de ocultar a origem ilícita do dinheiro, realizou transferências para uma empresa que opera criptoativos.

O homem capturado operou e adquiriu criptomoedas para uma quadrilha de nigerianos e estava escondido na comunidade do Rio das Pedras. Segundo os agentes, ele passou uma quantia em dinheiro para uma das contas do grupo. O aparelho celular do preso foi apreendido e será encaminhado para a perícia.