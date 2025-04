Gerente do tráfico da Comunidade da Linha é preso em Maricá

Acusado de ser o gerente do tráfico de drogas da Comunidade da Linha, em São José do Imbassaí, em Maricá, um homem, conhecido como ‘BR’ foi preso, no final da noite da última quarta-feira (23).

O acusado estava no banco de trás de um veículo, quando se assustou ao perceber a presença da polícia. Ele se jogou no banco, na tentativa de se esconder, mas acabou sendo flagrado pelos agentes, que cercaram o veículo.

O motorista do carro informou que realizava corrida particular, sem o uso de aplicativos. Já o passageiro foi flagrado com um coldre vazio na cintura. Contudo, durante a abordagem ele assumiu ter deixado a pistola no carro.

Durante a identificação do suspeito, os policiais tomaram ciência que contra ele já havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e tráfico, que foi cumprido. O acusado, que acumula anotações criminais por homicídio, tráfico e roubo, também foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo.

O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).