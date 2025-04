Copa Colegial de Empreendedorismo: Estudantes têm até 30 de abril para inscrever

Em um momento em que o setor audiovisual brasileiro projeta crescimento de 5% até 2030 e a economia criativa já responde por 3,1% do PIB nacional, a Copa Colegial de Empreendedorismo surge como uma ponte entre a educação e o mercado de trabalho do futuro. Estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas têm até o dia 30 de abril para inscrever seus projetos na competição, que oferece capacitação gratuita em produção audiovisual, inteligência artificial e empreendedorismo, com o objetivo de estimular a criação de ideias inovadoras de negócios.

Os participantes concorrem a bolsas de estudo para o curso de graduação em Administração na Faculdade Roberto Miranda (URM), além de uma imersão no Silicon Valley Boot Camp, na Califórnia. A meta desta segunda edição é impactar 300 mil alunos, com apoio direto das escolas, que precisam se cadastrar para liberar o acesso dos estudantes ao programa.

A iniciativa busca superar os números expressivos de 2023 — quando mais de 118 mil estudantes participaram e 1.400 projetos foram submetidos — e impactar mais de 300 mil jovens em todo o país neste ano. A proposta é preparar uma nova geração de talentos para os desafios e oportunidades da economia criativa, que já emprega cerca de 7% da força de trabalho nacional, segundo dados do IBGE e do Observatório Itaú Cultural.

Idealizado por Roberto Miranda, fundador e reitor da Faculdade Roberto Miranda (URM), o projeto aposta em uma trilha de aprendizado voltada às demandas contemporâneas. A capacitação alia formação técnica, estímulo à criatividade e foco em inovação, com o objetivo de transformar boas ideias em projetos viáveis, sustentáveis e alinhados às tendências do setor. “O mercado audiovisual não precisa apenas de criatividade, mas de preparo técnico, visão de negócios e capacidade de execução. Nosso objetivo é formar jovens capazes de transformar ideias em soluções concretas”, destaca Miranda.

Além da capacitação, a Copa Colegial também se configura como um espaço de experimentação prática, promovendo o trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências fundamentais para o século XXI, como comunicação digital, pensamento crítico e liderança colaborativa. A proposta vai além do conteúdo programático tradicional, promovendo o protagonismo juvenil e preparando os participantes para empreender em um setor que cresce de forma acelerada, especialmente no Sudeste, principal polo da indústria criativa no Brasil.

Com prêmios para professores, bolsas de estudo e até uma viagem ao Vale do Silício, a competição reforça o compromisso com a transformação da educação e da juventude brasileira. “Quando oferecemos acesso a ferramentas como produção audiovisual, inteligência artificial e empreendedorismo, não estamos apenas capacitando estudantes, mas abrindo caminhos para que eles se tornem protagonistas de suas histórias e da economia criativa do país”, finaliza o idealizador do projeto.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do site oficial: www.copacolegial.com.br.