Traficantes usam máquina de cartão para vender drogas em comunidade de Niterói

Traficantes do Morro do Preventório, em Niterói, estavam utilizando máquinas de cartão para comercializar drogas de forma mais “acessível” aos compradores. O equipamento foi apreendido na noite desta terça-feira (22) por policiais militares do 12º BPM (Niterói), durante uma ação na comunidade após o recebimento de uma denúncia anônima.

Quando os agentes chegaram, diversos traficantes que estavam no local fugiram. Na ação, foram apreendidas uma máquina de cartão, além de drogas, radiotransmissores e dinheiro.