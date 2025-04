Polícia registra casos de duas crianças baleadas em Itaboraí e no Rio

A polícia registrou casos de duas crianças baleadas nas últimas horas em Itaboraí e no Rio. No caso mais recente, a vítima, um menino de 13 anos, baleado na perna, foi levado pela mãe ao Hospital Desembargador Leal Júnior, em Nancilândia, Itaboraí, na última terça-feira (22), e nessa quarta-feira (23), familiares complementaram o atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Ela já recebeu alta e o caso foi registrado na 71ªDP (Itaboraí).

Outro caso - O outro caso aconteceu no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio, na noite do último domingo (20). Um menino de 7 anos foi baleado enquanto voltava com a família da missa, na Estrada do Tindiba. Segundo a mãe da criança, a família foi surpreendida por um carro de onde partiram diversos disparos.

A família aguarda avaliação médica para saber se será necessária uma cirurgia. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança. O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara),



